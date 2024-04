PIDEN EXTREMAR PRECAUCIONES POR ECLIPSE SOLAR

• Protección Civil, exhortó a las y los potosinos a tomar medidas de precaución el lunes 8 de abril, ya que el eclipse puede ocasionar daños permanentes a la vista

El próximo lunes 8 de abril, San Luis Potosí será testigo del eclipse solar que será visible de forma parcial, por lo que el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), hizo un llamado a las y los potosinos, a extremar precauciones debido a que este fenómeno astronómico puede causar daños permanentes a la vista, si se observa de forma directa sin protección adecuada.

La dependencia expresó la importancia de cuidar a las y los niños y en general a toda la población, para que no observen directamente el fenómeno astronómico, y recomendó visualizarlo a través de las transmisiones que se generarán en la televisión o plataformas digitales, o acudir a los sitios donde se podrá admirar de manera segura con el equipo especializado como en el Ecomuseo del Parque Tangamanga I.

Detalló que el eclipse iniciará el 8 de abril, a partir de las 10:51 horas y la fase total se espera que ocurra de las 12:07 a las 12:11 horas. En San Luis Potosí el eclipse se verá de manera parcial; sin embargo, los efectos negativos a la salud son los mismos, por lo que invitó a todas y todos a no bajar la guardia, y cuidar que no se vea el fenómeno de forma directa sin protección para evitar daños.

Adicionalmente, la dependencia recomendó usar sombrilla y protector solar y solicitó a madres, padres de familia y docentes, generar conciencia en las y los niños y adolescentes sobre los daños que puede causar el eclipse si se observa directamente.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

