Pide partido verde a PAN y PRD dejar de “Hacer pataletas” y reconocer el triunfo de Ricardo Gallardo en SLP

El día de hoy, en una acción por demás desesperada, el Partido Acción Nacional (PAN) busca presionar a las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que anulen los resultados de la pasada elección en San Luis Potosí, los cuales dieron el triunfo a Ricardo Gallardo Cardona como gobernador electo, ante lo cual, el Partido Verde Ecologista de México llama a ese instituto político a conservar la poca credibilidad política que aún le queda en el estado y aceptar la derrota con dignidad.

Hace más de tres meses que las contiendas y el proceso electoral concluyeron, no obstante, el PAN insiste en atentar contra la voluntad ciudadana que eligió a Ricardo Gallardo, quien el próximo 26 de septiembre tomará protesta como Gobernador Constitucional de San Luis Potosí en virtud de la votación ciudadana que, incluso, le dio la ventaja más importante que se haya dado en los últimos 30 años en una elección a gobernador, pues Ricardo Gallardo superó a su rival más próximo con una ventaja de más de 6 puntos porcentuales.

El PAN ha solicitado la nulidad de la elección ante la Sala Superior, argumentando un presunto rebase de topes de campaña; no obstante, a través de un comunicado intenta engañar y manipular a la opinión pública señalando una presunta vinculación con el crímen organizado, enriquecimiento ilícito e incluso el tema de los influencers. Así de desesperada es la conducta del Partido Acción Nacional, pues tan claro tiene que esos argumentos no solo son falsos, su inocencia está probada ante la propia autoridad judicial que lo absolvió de una injusta consignación ante un juez de lo penal y, asimismo, desde 2016 la autoridad corroboró que no existían ningún tipo de acto por enriquecimiento. Tan claro lo tiene el PAN, que en los recursos presentados ante la Sala Superior no hay un solo argumento al respecto.

Cabe señalar que respecto al presunto rebase de gastos de campaña, el Instituto Nacional Electoral realizó una revisión y resulta que la coalición entre Partido Verde y Partido del Trabajo fue la que menos gastó. Y, al día de hoy, el único Gobernador que ha sido acusado y tiene un proceso penal abierto es emanado del PAN en Tamaulipas.

En ese sentido, el Partido Verde llama a Acción Nacional a dejar de hacer pataletas y acabar de una vez con esta guerra sucia que desde el inicio de las contiendas ha encaminado en contra de Ricardo Gallardo y el Partido Verde. Ya lo intentó en la campaña y ninguna argucia le valió para derrumbar la confianza y la aprobación del pueblo potosino hacia Ricardo Gallardo.

San Luis Potosí decidió el pasado 6 de junio y lo lo hizo de manera clara y contundente, en favor de un por un joven político que no ha hecho más que trabajar duro por su estado y por su gente, el propio PAN debería tener claro que Ricardo Gallardo ha obtenido esa aprobación de forma irrebatible y categórica, pues lo vivió en 2018, cuando el hoy gobernador electo fue su aliado obteniendo más votos que cualquier candidato y persona compitiendo en el estado.

De tal modo, el Partido Verde reitera su llamado al PAN a serenarse y actuar con madurez política, a entender que no cada vez que pierde una elección puede ir a hacer rabietas buscando la nulidad, como lo ha hecho en Michoacán, Sinaloa y Campeche.

El voto mayoritario de forma contundente en San Luis Potosí le pertenece al Partido Verde y el Partido del Trabajo, netamente de oposición en la pasada elección donde Morena postuló a su propio candidato y por primera vez se dio una coalición entre PRI y PAN.

En el Partido Verde hacemos un llamado a que respeten las reglas electorales de nuestro país, pues no hay elemento más importante en la democracia, que saber aceptar una derrota de la misma manera en que se acepta un triunfo: con orgullo y dignidad.

Estamos seguros de que el Tribunal ratificará el triunfo de Ricardo Gallardo, un joven con toda la capacidad y un proyecto nuevo para sacar a San Luis Potosí adelante, y mejor aún, un proyecto ajeno a los intereses de los grupos que durante años han gobernado el estado.

A nombre y en representación de quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México, suscribe este comunicado: Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

