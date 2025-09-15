PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN APOYOS FUNCIONALES

• El DIF Estatal a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), mejora la movilidad y autonomía de personas con discapacidad.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó apoyos funcionales a personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar su movilidad, autonomía y calidad de vida. Entre los apoyos entregados se encuentran muletas, sillas de ruedas, andadores, carriolas y sillas especiales para personas con parálisis cerebral.

La entrega se realizó en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con la participación de familias beneficiarias de todo el estado.

La directora general del DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, dijo que siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar apoyo sin límites a las personas vulnerables el CREE fortalece el trabajo cada día para que las personas con discapacidad vivan mejor, por eso fue reconocido por segundo año consecutivo con el primer lugar nacional en indicadores de atención y desempeño por el Sistema Nacional DIF.