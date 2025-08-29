PEQUEÑOS PRODUCTORES RECUPERAN INVERSIÓN Y CONSOLIDAN VENTAS EN FENAPO

• Gracias al impulso del Gobernador Ricardo Gallardo, la Feria Nacional Potosina se consolida como una plataforma de crecimiento económico para comerciantes, artesanos y emprendedores.

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) se ha convertido en un motor de la economía local, permitiendo que miles de participantes en pabellones y espacios comerciales recuperen su inversión y obtengan ganancias históricas. Esto ha sido posible gracias al respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La visión conjunta entre el Gobierno del Estado y el Patronato ha logrado una mayor afluencia de visitantes, beneficiando directamente a comerciantes, artesanos y emprendedores. En el Pabellón Comercial y el Pabellón Artesanal, se generan oportunidades reales de venta, promoción y crecimiento para los pequeños productores.

También, los vendedores ambulantes y gritones tradicionales encuentran en la Fenapo un espacio rentable y digno. La feria reafirma su papel como una plataforma económica inclusiva, que impulsa el desarrollo sin límites en beneficio de miles de familias potosinas.