16.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

PEQUEÑOS PRODUCTORES RECUPERAN INVERSIÓN Y CONSOLIDAN VENTAS EN FENAPO

By Redacción
92
spot_img
viernes, agosto 29, 2025

• Gracias al impulso del Gobernador Ricardo Gallardo, la Feria Nacional Potosina se consolida como una plataforma de crecimiento económico para comerciantes, artesanos y emprendedores.

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) se ha convertido en un motor de la economía local, permitiendo que miles de participantes en pabellones y espacios comerciales recuperen su inversión y obtengan ganancias históricas. Esto ha sido posible gracias al respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
La visión conjunta entre el Gobierno del Estado y el Patronato ha logrado una mayor afluencia de visitantes, beneficiando directamente a comerciantes, artesanos y emprendedores. En el Pabellón Comercial y el Pabellón Artesanal, se generan oportunidades reales de venta, promoción y crecimiento para los pequeños productores.
También, los vendedores ambulantes y gritones tradicionales encuentran en la Fenapo un espacio rentable y digno. La feria reafirma su papel como una plataforma económica inclusiva, que impulsa el desarrollo sin límites en beneficio de miles de familias potosinas.

Artículo anterior
GOBIERNO ESTATAL INAUGURA OFICINA DE SEDESORE EN MATEHUALA
Artículo siguiente
ÚLTIMOS DÍAS DE DESCUENTO EN CONTROL VEHICULAR DURANTE LA FENAPO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.