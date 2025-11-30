PARTIDO VERDE SE CONSOLIDA COMO LA PRIMERA FUERZA POLÍTICA DE LA HUASTECA POTOSINA

* La Senadora Ruth González tomó protesta a los Comités Municipales en Xilitla y Aquismón

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), San Luis Potosí, llevó a cabo la renovación de sus Comités Municipales en Xilitla y Aquismón, evento que fue encabezado por la senadora de la República, Ruth González Silva. Con esta toma de protesta, se refrenda su presencia en la región y fortalece su estructura local para continuar impulsando proyectos y políticas orientadas a la transformación de la Huasteca potosina.

Ruth González destacó la importancia de contar con equipos representativos de las diversas comunidades indígenas y rurales, subrayando que su participación permite orientar el trabajo político hacia las necesidades reales del territorio. Señaló además que los nuevos comités asumen la responsabilidad de mantener un vínculo cercano con la ciudadanía, garantizando espacios de diálogo y colaboración.

Durante su mensaje, la Senadora resaltó los avances alcanzados en los últimos años en materia de infraestructura, programas sociales y desarrollo regional. Hizo un llamado para dar continuidad a estas iniciativas y promover acciones que fortalezcan el bienestar de las familias huastecas, manteniendo una coordinación permanente con autoridades y comunidad.

Con esta renovación, el Partido Verde reafirma su papel como una de las fuerzas políticas de mayor presencia en la Huasteca potosina, impulsando una agenda orientada al crecimiento, la participación ciudadana y la consolidación de proyectos que favorezcan el progreso de la región y todo el Estado.