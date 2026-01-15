PARTICIPA SAN LUIS POTOSÍ EN ASAMBLEA ANUAL DE CONTRALORES DE MÉXICO

* La Contraloría General del Estado participó durante la sesión ordinaria donde compartió los avances en legalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.

San Luis Potosí avanza en el fortalecimiento del control y la correcta aplicación de los recursos públicos, bajo principios de legalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, además de armonizar su labor administrativa con los lineamientos federales en materia de fiscalización, integridad y buen gobierno.

Así lo informó el Contralor General del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, durante su participación en la Primera Asamblea Plenaria 2026 de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación, realizada en la Ciudad de México, donde presentó el Informe de Ingresos y Egresos del Fondo de Aportaciones de la Comisión.

El funcionario destacó que esta participación refleja el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el Sistema Nacional Anticorrupción, así como el impulso a mecanismos de transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de la fiscalización, incluyendo la certificación en Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.