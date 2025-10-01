18.1 C
ORGANIZA ESTADO CARRERA NOCTURNA POR ANIVERSARIO DEL COBACH

martes, septiembre 30, 2025

* El Colegio de Bachilleres cumple 41 años formando generaciones con educación de calidad y promoviendo hábitos saludables.

El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (Cobach) conmemora su 41 aniversario con una Carrera Atlética Nocturna el próximo 10 de octubre, a las 18:00 horas, teniendo como punto de salida el planetario del Parque Tangamanga I y con distancias de cinco y 10 kilómetros.
Esta actividad deportiva y recreativa forma parte de las acciones de impulso al deporte y la cultura sin límites que promueve el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, destacó el director General de Cobach, Ricardo Daniel Centeno Trejo.
El Cobach extiende la invitación a toda la comunidad educativa y al público en general a sumarse a esta celebración deportiva, que refuerza la importancia del deporte como pilar de salud, unión y formación integral.

