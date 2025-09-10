17.1 C
San Luis Potosí
ESTADO

OFICINA DE ENLACE DEL REGISTRO CIVIL EN TAMAZUNCHALE SUPERA EXPECTATIVAS

By Redacción
miércoles, septiembre 10, 2025

* En solo dos semanas se realizaron más de mil trámites en beneficio de usuarias y usuarios de la Huasteca Sur, fortaleciendo la modernización y la cercanía de los servicios.

Con la apertura de la Oficina de Enlace del Registro Civil en Tamazunchale, el Gobierno del Estado, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, consolida su compromiso de acercar servicios a las y los potosinos. Esta acción representa un paso firme en la descentralización, ya que reduce tiempos de traslado y garantiza una atención más ágil para las y los habitantes de la región.
En apenas dos semanas de operación, la oficina alcanzó mil 262 trámites concluidos, entre enmiendas administrativas, certificaciones de actas en la Plataforma Nacional SID, apéndices de reposición, anotaciones marginales, asociaciones y certificaciones de CURP. Con estos resultados se responde a la demanda de municipios como Coxcatlán, Huehuetlán, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrazas, Xilitla y Matlapa.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que, de esta forma, la actual administración reafirma que su labor avanza sin límites en la modernización del Registro Civil.

