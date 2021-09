Nuevos programas sociales evitarán que se promueva la corrupción y se pierdan hasta 2 mil MDP: Ricardo Gallardo

– EL GOBERNADOR ELECTO, RECONOCIÓ QUE PROGRAMAS COMO LAS PLACAS Y LICENCIAS GRATUITAS HAN GENERADO GRAN EXPECTATIVA EN LOS POTOSINOS

El Gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, al ampliar la información sobre sus programas para los primeros 100 días de gobierno, explicó que el tema de las placas y licencias de conducir servirá para evitar casos de corrupción que cuestan aproximadamente dos mil millones de pesos a los potosinos.

“Sabemos que al gobierno no le van a ingresar 400 millones de pesos de esos rubros, pero vamos a ganar que dos mil millones de pesos no se conviertan en corrupción por no tener placas y licencias durante 6 años”, afirmó Gallardo Cardona.

El mandatario electo reconoció que los proyectos de gratuidad en el control vehicular y las licencias de manejo, además de los programas sociales como los apoyos a estudiantes, adultos mayores y madres solteras, han creado mucha expectativa entre los potosinos, por lo cual se van a cumplir.

Agregó que también durante los primeros 100 días será prioritario para su gobierno crear los padrones de madres solteras, adultos mayores, becas alimentarias: “vamos a luchar contra la desigualdad que yo vine hablando todo el tiempo y que hoy va a ser una realidad”.

