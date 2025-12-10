NUEVO HIMNO PARA SLP, LISTO PARA SU ESTRENO EN 2026

* El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que la obra creada junto a Los Acosta ya está terminada y será presentada oficialmente en enero de 2026.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que San Luis Potosí tendrá un nuevo himno oficial creado en colaboración con Los Acosta. Mediante sus redes sociales confirmó que la composición ya está concluida y lista para ser revelada, reiterando que la presentación formal ocurrirá en enero de 2026.

El Mandatario Estatal conversó con los integrantes de la agrupación, quienes detallaron que la pieza integra coros con estilo mantra pensados para ser memorables y fáciles de identificar incluso para quienes escuchen la melodía de manera ocasional. La intención es que el tema conecte tanto con las y los potosinos como con cualquier oyente externo.

Los Acosta destacaron que la obra incorpora referencias a tradiciones como el Xantolo, el Zacahuil y la Feria Nacional Potosina, reforzando así la identidad cultural del Estado. Todo el proceso, desde la composición hasta los arreglos finales, fue realizado por la agrupación.