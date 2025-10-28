19.9 C
NUEVA RIVIERA HUASTECA DETONARÁ ECONOMÍA DE LA REGIÓN Y EL ESTADO: RICARDO GALLARDO

By Redacción
martes, octubre 28, 2025
* En el marco de la Sexagésima cuarta asamblea de Asetur, el Gobernador del Estado resaltó que se superará el promedio en ocupación hotelera en esta región potosina.

San Luis Potosí será un referente local, nacional e internacional con la consolidación de la Riviera Huasteca, que impulsará el turismo e incrementará la economía de todos los municipios huastecos que cuentan con parajes turísticos y bellezas naturales.
Lo anterior lo anunció el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el marco de la Sexagésima cuarta Asamblea de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), que se realiza en el Centro de las Artes (Ceart), donde expuso que, con obras sin límites en infraestructura, mejoramiento urbano, seguridad y promoción turística, la Huasteca se convertirá en el mejor destino de aventura del país y del mundo, con la meta de rebasar el promedio en ocupación hotelera a los altos niveles que se tienen por ejemplo como en Xantolo.
El Mandatario potosino detalló que, con la Riviera Huasteca, su Gobierno impulsará el primer sistema de transporte eléctrico y gratuito MetroRed, que realizará un recorrido desde Ciudad Valles hasta Tamazunchale pasando por los municipios más emblemáticos, que, sumado a la capacitación turística, la rehabilitación de caminos, el remozamiento de las cabeceras municipales y la creación de nuevos hoteles, convertirá a San Luis Potosí en líder en el sector.
Ricardo Gallardo también resaltó los proyectos de obras que con el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consolidarán el potencial de desarrollo del Estado, como las nuevas supercarreteras de Ciudad Valles a Tampico y de Tamazunchale a Huejutla, Hidalgo, el nuevo aeropuerto de la huasteca en Tamuín, así como el tren de pasajeros desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, que pasará por San Luis Potosí.

