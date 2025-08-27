24.5 C
NOCHE DE FIESTA CON NUEVO AMANECER Y TUCANES EN FENAPO

miércoles, agosto 27, 2025

* Con esta noche de grandes artistas, la Fenapo 2025 reafirma su compromiso de ofrecer espectáculos gratuitos de la mejor calidad,

La Feria Nacional Potosina vivió un martes inolvidable en El Foro, donde miles de asistentes disfrutaron de la presentación de Nuevo Amanecer y la actuación estelar de Los Tucanes de Tijuana; dos agrupaciones que encendieron el ánimo del público con su energía y grandes éxitos.
La velada arrancó con la participación de Nuevo Amanecer, grupo que sorprendió con un espectáculo lleno de luz y color, entre fuegos artificiales que iluminaron el cielo potosino, la agrupación abrió su actuación con melodías muy a su estilo, conquistando de inmediato al público. Ataviados con elegantes trajes blancos decorados con flamas rojas, agradecieron al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por la invitación a la mejor feria de México.
El ambiente se elevó al máximo con la llegada al escenario de Los Tucanes de Tijuana, comandados por su legendario vocalista Mario Quintero, quien junto a la agrupación hizo cantar y bailar a los presentes con un repertorio de temas que forman parte del cancionero popular como “La Chona”, “El Tucanazo” y “Amor Platónico”, y que mantuvieron al público de pie en una auténtica fiesta musical sin límites.
Considerados “los papás de los pollitos” dentro del regional mexicano, Los Tucanes de Tijuana agradecieron también al mandatario estatal por la invitación a participar en la máxima fiesta del verano, destacando la grandeza de la Fenapo como una feria que pone en alto a San Luis Potosí y que hoy se consolida como un escenario de talla internacional.
Con esta noche de grandes artistas, la Fenapo 2025 reafirma su compromiso de ofrecer espectáculos gratuitos de la mejor calidad, consolidándose como la feria más importante del país.

