Necesitaré de la unidad y el apoyo de todos para gobernar: Enrique Galindo

-Realiza gira de agradecimiento por Bocas, Pozos y la Aviación

-Trabajaremos conjuntamente con el Gobierno del Estado entrante.

-Basta de confrontar, vamos a construir, aseveró el alcalde electo.

Luego de recibir la constancia de mayoría en los primeros minutos de este domingo, el presidente municipal electo, Enrique Galindo Ceballos realizó una intensa gira de agradecimiento por las delegaciones de Villa de Pozos y Bocas, así como por la colonia Industrial Aviación; esta última, donde vivió y creció y donde frente a cientos de personas, dijo que, para consolidar este proyecto, necesitará reconfirmar el apoyo de todos los que trabajaron incansablemente en las calles convenciendo a cada una de las más de 140 mil personas que le dieron su voto y a quienes no les puede fallar.

Acompañado de su familia, acudió a la parroquia de la Santa Cruz a dar gracias para posteriormente festejar con amigos y vecinos de la Industrial Aviación, así como simpatizantes de las diversas colonias de la ciudad capital, en una nutrida, colorida y animada verbena.

Ahí, frente a vecinos y amigos de su infancia, el alcalde electo admitió: Hoy se me cumple un sueño, pero creo que se nos cumple a todos y a todas, se que las esperanzas están puestas en nuestro gobierno, pero tienen que saber que sólo no puedo hacerlo, “por eso les pido que sigamos unidos y fuertes para afrontar juntos el reto de sacar adelante a San Luis Potosí”, señaló.

Afirmó que seguirá dando las gracias, comprometiéndose y caminando una y otra vez las colonias. En un ambiente completamente festivo, que fue amenizado con música de banda y antojitos mexicanos, vecinos de las colonias: Saucito, San Juan de Guadalupe, Los Vergeles, Las Joyas, El Aguaje, Morales, Industrial Mexicana, La Pila, Tierra Blanca, María Cecilia, Sauzalito, Colinas del Rey, Garita de Jalisco, Las Terceras, Las Piedras, Prolongación Anáhuac, Valle Dorado, etc., lanzaron vítores y arroparon con aplausos a su presidente municipal electo.

Desde temprana hora del domingo, Galindo Ceballos comenzó su gira en la Delegación de Pozos, donde con la mano en el pecho, visiblemente emocionado y lleno de agradecimiento exclamó: Pozos me hizo presidente municipal y aquí me verán muy seguido. No quiero que quienes me apoyaron con tanto entusiasmo, se arrepientan. Al contrario, quiero que digan, ahí está otra vez el alcalde, vino a trabajar.

Enfatizó que es momento de unirse por el bien de las y los potosinos, por lo que aseguró, trabajará conjuntamente; sin distingo de colores, con el gobierno del estado electo: Basta de confrontar, vamos a construir, exclamó.

Ya entrada la tarde, se trasladó a la plaza principal de la delegación de Bocas, donde acompañado de los pobladores de esta demarcación, recordó que su plan de trabajo estará centrado en el crecimiento de la ciudad desde las periferias, por lo que conminó a los asistentes a unirse y trabajar de la mano para construir el Futuro Seguro que todos queremos para San Luis Potosí.

