Xavier Nava Palacios, alcalde de la capital, entregará a la siguiente administración encabezada por Enrique Galindo Ceballos una corporación de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), sin vehículos y con un déficit de por lo menos mil policías.

En su administración, Xavier Nava sólo adquirió poco menos de 20 patrullas, pese a que gastó más de 130 millones de pesos en la renta mensual de patrullas.

Por tal hecho de arrendar las patrullas a empresarios con vínculos a Nava Palacios, al rentar de manera mensual con 4.6 millones, 150 patrullas, entre pick up’s, sedanes, cuatrimotos y motocicletas.

Cabe hacer mención que durante 30 meses, Nava Palacios gastó más de 130 mdp unica

Bye en la renta de los vehículos, sin embargo, quiso justificar al indicar que este es un esquema que se usa en todo el mundo, en todo el país, pero esto usualmente es dentro de la iniciativa privada.

“Pues concluirá cuando termine… nosotros no podemos hacer un contrato que vaya más allá del plazo de la administración, entonces, concluye antes […]

– Entonces ¿La próxima administración iniciará con 40 patrullas como empezaron ustedes?

– No, hemos adquirido nosotros patrullas porque… a través de Fortaseg y de otros esquemas fuimos comprando y a través de un esquema de arrendamiento llegar a las 269 (patrullas) como están ahora

– ¿Alrededor de cuántas patrullas compraron en esta administración?

– Pues no lo sé, debe de haber a lo mejor 60 o… no tengo exactamente el número, hay que preguntarlo en Oficialía Mayor”.

En el déficit de policías, Edgar Jiménez Arcadia, director de la corporación dijo que de acuerdo a las normas nacionales se debe de tener más de 2 mil policías, teniendo apenas poco más de mil, para toda la ciudad.

