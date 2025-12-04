18.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

MUNICIPIOS RECIBEN 259 MILLONES DE PESOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE RESERVA ECONÓMICA

By Redacción
75
miércoles, diciembre 3, 2025

• Esta bolsa se reparte entre los 45 ayuntamientos que participaron en este esquema de ahorro

La Secretaría de Finanzas entregó este día 259 millones de pesos a los 45 municipios que participaron en el programa especial de reserva económica; esquema que les permitió ahorrar una parte de sus participaciones federales a lo largo del 2025 para cumplir con compromisos de fin de año, como el pago de aguinaldos.
Con estos recursos, cada ayuntamiento podrá cumplir sus compromisos de cierre de año, garantizando finanzas responsables y acciones que realmente beneficien a las familias potosinas.
Villa de Pozos recibió el monto más grande, cerca de 28 millones de pesos; seguido por los municipios de Matehuala y Tamazunchale, cada uno con alrededor de 16 millones de pesos; después Xiltla, con 13 millones y Aquismón con 11 millones. El resto de los ayuntamientos participantes en el programa ahorraron cifras inferiores a los10 millones de pesos.
El objetivo del programa especial de reserva económica es garantizar que los municipios tengan los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras de fin de año, incluyendo nómina y prestaciones, sin contratiempos.

Artículo anterior
SE FORTALECE EL MARCO LEGAL PARA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES: DIP. ROXANNA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Artículo siguiente
SECTOR PRIVADO Y GOBIERNO ESTATAL CIERRAN FILAS PARA EMPRENDER MAYOR CRECIMIENTO EN 2026
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.