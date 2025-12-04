MUNICIPIOS RECIBEN 259 MILLONES DE PESOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE RESERVA ECONÓMICA

• Esta bolsa se reparte entre los 45 ayuntamientos que participaron en este esquema de ahorro

La Secretaría de Finanzas entregó este día 259 millones de pesos a los 45 municipios que participaron en el programa especial de reserva económica; esquema que les permitió ahorrar una parte de sus participaciones federales a lo largo del 2025 para cumplir con compromisos de fin de año, como el pago de aguinaldos.

Con estos recursos, cada ayuntamiento podrá cumplir sus compromisos de cierre de año, garantizando finanzas responsables y acciones que realmente beneficien a las familias potosinas.

Villa de Pozos recibió el monto más grande, cerca de 28 millones de pesos; seguido por los municipios de Matehuala y Tamazunchale, cada uno con alrededor de 16 millones de pesos; después Xiltla, con 13 millones y Aquismón con 11 millones. El resto de los ayuntamientos participantes en el programa ahorraron cifras inferiores a los10 millones de pesos.

El objetivo del programa especial de reserva económica es garantizar que los municipios tengan los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras de fin de año, incluyendo nómina y prestaciones, sin contratiempos.