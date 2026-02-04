MUJERES SIN LÍMITES: SAN LUIS POTOSÍ RECONOCE TALENTO Y LIDERAZGO FEMENINO

• La Secretaría de las Mujeres publicó la convocatoria 2026 del certamen “Potosina del Año” un espacio que visibilizará el liderazgo femenino en las cuatro regiones del Estado.

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) invitó a postular a mujeres destacadas de San Luis Potosí para el certamen “Potosina del Año Mujeres Sin Límites” 2026, a realizarse el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria reconoce a mujeres cuyo trabajo ha impactado positivamente en distintos ámbitos, reflejando el cambio que se vive y se siente en la participación de las potosinas.

La encargada de despacho, Gloria Serrato Sánchez, señaló que este reconocimiento visibiliza la contribución de mujeres que fortalecen el bienestar colectivo y acompaña la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para consolidar un entorno de respeto, protección y oportunidades para las mujeres, con respaldo sin límites y cero tolerancia a la violencia.

Las postulaciones pueden ser presentadas por ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil o instituciones públicas y privadas hasta el viernes 20 de febrero. El registro se encuentra disponible en https://semujeres-publico.slp.gob.mx/potosina/ y para más información, pueden enviar un correo electrónico a igualdad.semujeresslp@gmail.com , comunicarse al teléfono 444 144 2920, extensión 222 y 223, o consultar las redes sociales.