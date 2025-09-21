MUJERES CIENTÍFICAS IMPULSAN INNOVACIÓN SUSTENTABLE EN SAN LUIS

* El Gobierno del Estado fortalece la participación femenina en ciencia y tecnología, promoviendo liderazgo sin límites.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) impulsa la participación de las mujeres en sectores estratégicos para el desarrollo de San Luis Potosí tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. A través de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, la investigadora Marissa Robles Martínez, lidera proyectos de cultivo y procesamiento de aloe vera orgánico, promoviendo innovación sustentable con certificaciones internacionales.

Compartió que desarrolla compuestos de interés biológico para las industrias cosmética, alimenticia y farmacéutica, fomentando la responsabilidad ambiental y la excelencia científica desde el Estado. Asimismo, resaltó la importancia de crear comunidad entre mujeres científicas para compartir experiencias y fortalecer el liderazgo femenino. Estas acciones, impulsadas por el Gobierno del Estado reflejan un compromiso claro de reconocer y fortalecer la participación de las mujeres en ciencia y tecnología, consolidando un San Luis Potosí que avanza sin límites hacia la innovación y el desarrollo.