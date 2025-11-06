MOVILIDAD SIN LÍMITES EN LA HUASTECA

• Avanza de manera significativa la obra en Eje Xolol-Tamuín en el tramo que conecta a Tancanhuitz con Tampamolón.

El Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona continúa transformando la movilidad en la Huasteca mediante una serie de proyectos de reconstrucción y modernización de carreteras y caminos en distintos municipios. Entre ellos, destaca el Eje Xolol–Tamuín, una obra clave para el desarrollo regional que actualmente presenta importantes avances en el tramo que conecta Tancanhuitz con Tampamolón.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que los trabajos en el tramo Tampamolón avanzan de manera favorable y que ya se prepara la continuidad del proyecto, que atravesará los municipios de Tanquián, San Vicente y Tamuín. Esta ampliación forma parte de los 20 nuevos proyectos de infraestructura programados para el año 2026, anunciados recientemente por el Gobernador Ricardo Gallardo, con el objetivo de seguir impulsando el progreso y bienestar de las familias potosinas.

Con este magno proyecto se brinda movilidad sin límites a la Huasteca, ofreciendo mayor conectividad a más de seis municipios, fortaleciendo la seguridad vial, el turismo, la plusvalía y el desarrollo social y comercial.