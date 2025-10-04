25.6 C
San Luis Potosí
MOVILIDAD SIN LÍMITES EN EL ALTIPLANO CON MÁS CAMINOS REHABILITADOS EN 2026

Redacción
sábado, octubre 4, 2025

* La Junta Estatal Caminos y el Ayuntamiento de Villa de Ramos trabajan en la revisión de proyectos de obras carreteras para llevar más beneficios a las familias.

La Junta Estatal de Caminos (JEC), en coordinación con los ayuntamientos, brinda movilidad sin límites con  más infraestructura vial, por lo que intensifica acciones para ampliar la red de caminos rehabilitados rumbo al 2026.
Al respecto el titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, sostuvo una reunión con el alcalde de Villa de Ramos, Erick Giovanni Espino de la Rosa, para revisar proyectos que puedan integrarse al plan de inversión 2026. La prioridad es generar mejores condiciones de desarrollo para las familias del Altiplano, atendiendo una de las principales instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona: que nadie se quede atrás.
En esta región, el compromiso del Mandatario ya es visible con obras como la rehabilitación del camino La Dulce Grande–Noria del Gato y el tramo Villa de Ramos–San Francisco–Los Hernández. Estas acciones benefician a miles de habitantes y fortalecen el acceso a servicios como salud, educación y apoyos sociales.

