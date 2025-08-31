MOVILIDAD SIN LÍMITES CON CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN TAMAZUNCHALE

* Gracias al trabajo conjunto entre el Estado y el municipio, se atenderán caminos que beneficiarán a miles de habitantes de la Huasteca Sur.

La Junta Estatal de Caminos (JEC) en colaboración con el ayuntamiento de Tamazunchale, realizará obras de conservación en un camino de 20 kilómetros que impactará de manera directa a más de 15 mil personas de 12 localidades, brindándoles una movilidad sin límites tal como lo ha instruido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, informó que el convenio con el municipio contempla labores de bacheo en la ruta Tamazunchale-Tezapotla, en el subtramo de Los Tamarindos a El Carrizal del km 0+000 al 20+000, además de acciones de mejoramiento en calles de la cabecera municipal.

Con estas acciones se garantizan traslados más seguros y ágiles, al tiempo que se aprovechan los recursos estatales y municipales mediante un esquema de cooperación.