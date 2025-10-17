MODERNIZACIÓN CATASTRAL FORTALECE LA CERTEZA PATRIMONIAL EN TODO EL ESTADO

* Avanza la vinculación de predios y la actualización de información jurídica y física para brindar mayor seguridad y eficiencia a las y los potosinos.

El Instituto Registral y Catastral (IRC) consolidó un avance significativo en los trabajos de modernización en las cuatro regiones del Estado, al lograr la vinculación de siete mil 860 predios entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Este esfuerzo permite integrar la información jurídica y física de cada propiedad, fortaleciendo los procesos institucionales y la confianza en los sistemas públicos de información.

La directora de la dependencia, Yahaira Martínez Martínez, destacó que estas acciones cumplen la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de garantizar sin límites la certeza jurídica patrimonial de las familias potosinas. Con la modernización catastral se agilizan trámites de compraventa, escrituración y regularización, además de reducir riesgos de duplicidades o fraudes en la titularidad.