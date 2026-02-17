MÉXICO Y CANADÁ, ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL FUTURO ECONÓMICO DE AMÉRICA DEL NORTE: RUTH GONZÁLEZ SILVA

* Señala que la seguridad económica implica reglas claras, estabilidad regulatoria y confianza institucional para inversionistas.

CDMX a 17 de febrero.- La senadora Ruth González Silva afirmó que la relación entre México y Canadá dejó de ser únicamente complementaria para convertirse en un vínculo esencial y estratégico para la competitividad regional, esto, durante el encuentro con una delegación empresarial canadiense encabezada por Candice Lake, Presidenta y Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Canadiense.

Al dar la bienvenida a la misión comercial, la también Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte en el Senado, subrayó que la integración económica entre ambos países atraviesa un momento clave, en el que el reto ya no es solo fortalecer el intercambio de bienes y servicios, sino rediseñar las cadenas de valor en un entorno global marcado por la incertidumbre y la transformación productiva.

“México cuenta con condiciones de certeza jurídica, estabilidad económica y oportunidades industriales que lo posicionan como un destino confiable para la inversión extranjera, particularmente en sectores estratégicos como la manufactura avanzada, la energía y la industria automotriz, donde San Luis Potosí se consolida como uno de los principales polos de desarrollo”, expresó.

La senadora planteó tres ejes fundamentales para profundizar la cooperación bilateral. El primero, impulsar la transición de la extracción a la transformación industrial, promoviendo el procesamiento de minerales críticos, la innovación tecnológica y el desarrollo de valor agregado conjunto entre ambos países.

Como segundo punto, enfatizó la necesidad de fortalecer la infraestructura y la logística como motores de competitividad regional, señalando que la integración productiva debe construirse mediante corredores industriales eficientes que permitan consolidar un ecosistema económico rentable y sostenible.

En tercer lugar, subrayó la importancia de consolidar una seguridad económica integral que garantice estabilidad regulatoria, coordinación normativa y confianza institucional para las inversiones internacionales, destacando el trabajo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer condiciones de seguridad y desarrollo económico en el país.

La legisladora resaltó que el Senado tiene el compromiso de anticipar escenarios económicos globales, escuchar al sector productivo y construir un marco legislativo que responda oportunamente a los desafíos del comercio internacional y la integración regional.