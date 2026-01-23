15.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

METRORED REVOLUCIONA LA MOVILIDAD EN SAN LUIS

By Redacción
99
spot_img
viernes, enero 23, 2026

* El sistema de transporte gratuito reduce gastos, mejora la calidad de vida y conecta a más familias en la zona metropolitana.

En San Luis Potosí se han realizado 17 millones 963 mil 728 viajes gratuitos a través de MetroRed, un resultado que refleja el cambio que se vive y se siente en la movilidad del Estado. Este sistema ha permitido que miles de personas se trasladen diariamente sin costo, generando un ahorro colectivo superior a los 224 millones de pesos para las y los potosinos.
Con cuatro líneas en operación, MetroRed ha transformado la manera en que las familias se mueven y aprovechan su tiempo, fortaleciendo la economía del hogar y reduciendo brechas en el acceso al transporte. Esta política forma parte de una ruta clara de cambio impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, enfocada en el bienestar cotidiano.
Además, el sistema continuará creciendo con la próxima incorporación de la Línea 5 Soledad, que ampliará la conectividad metropolitana y permitirá que más personas se beneficien de un modelo de movilidad accesible y eficiente.

Artículo anterior
PLANTELES EDUCATIVOS EN SOLEDAD RECIBEN RESPALDO CON AGUA POTABLE GRATUITA
Artículo siguiente
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ABRE NUEVAS OPCIONES DE INGRESO EN MODALIDAD MIXTA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.