METRORED REVOLUCIONA LA MOVILIDAD EN SAN LUIS

* El sistema de transporte gratuito reduce gastos, mejora la calidad de vida y conecta a más familias en la zona metropolitana.

En San Luis Potosí se han realizado 17 millones 963 mil 728 viajes gratuitos a través de MetroRed, un resultado que refleja el cambio que se vive y se siente en la movilidad del Estado. Este sistema ha permitido que miles de personas se trasladen diariamente sin costo, generando un ahorro colectivo superior a los 224 millones de pesos para las y los potosinos.

Con cuatro líneas en operación, MetroRed ha transformado la manera en que las familias se mueven y aprovechan su tiempo, fortaleciendo la economía del hogar y reduciendo brechas en el acceso al transporte. Esta política forma parte de una ruta clara de cambio impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, enfocada en el bienestar cotidiano.

Además, el sistema continuará creciendo con la próxima incorporación de la Línea 5 Soledad, que ampliará la conectividad metropolitana y permitirá que más personas se beneficien de un modelo de movilidad accesible y eficiente.