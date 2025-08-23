MEMORABLE NOCHE SIN LÍMITES CON LA ARROLLADORA EN LA FENAPO 2025

* Miles de asistentes disfrutaron del poder de convocatoria y los éxitos de la agrupación sinaloense en El Foro del Teatro del Pueblo

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 vivió una noche sin límites con la presentación de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que reunió a miles de potosinos y visitantes en un concierto inolvidable cargado de energía y tradición.

El Foro Teatro del Pueblo se abarrotó con seguidores que corearon éxitos como La Calabaza, La Suata y En los purititos huesos, en un repertorio que mantuvo de pie al público durante toda la velada. La agrupación, ataviada con trajes verde esmeralda, entregó un espectáculo de gran calidad con impecables arreglos y una producción vibrante de luces y sonido.

Por su parte, el presidente del Patronato, Fernando Rojo Ocejo, resaltó que la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha permitido que la Fenapo ofrezca espectáculos gratuitos de talla internacional, garantizando el acceso a miles de familias que disfrutan de artistas de primer nivel en un ambiente seguro y festivo.

Al finalizar la presentación, La Arrolladora agradeció la calidez y hospitalidad del público potosino, además de reconocer el respaldo recibido para ser parte de la feria más grande e importante de México, que en cada edición confirma su fuerza como escaparate cultural y de entretenimiento sin precedentes.