9.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

MEJORA CONECTIVIDAD CON OBRA VIAL EN CERRITOS

By Redacción
98
spot_img
domingo, enero 18, 2026

* La modernización del camino a San Pedro de los Hernández fortalece la movilidad regional y está próxima a concluirse.

La rehabilitación del Camino a San Pedro de los Hernández, en Cerritos, registra un avance del 75 por ciento en su segunda etapa, como parte del trabajo permanente para mejorar la conectividad en la región Media. La supervisión de la obra por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) confirma que el proyecto avanza conforme a lo programado y que en breve podrá ser puesto en operación, consolidando una vía más segura y funcional para quienes transitan diariamente por la zona.
Los trabajos contemplan banquetas, arroyo vehicular con concreto hidráulico, además de señalética y pintura vial, elementos que permitirán trayectos más ágiles, reducción de tiempos de traslado y mejores condiciones para el desarrollo económico local. La intervención responde a una planeación enfocada en atender rutas estratégicas que por años requerían atención integral.
Con obras de este tipo, el Gobierno Estatal mantiene el ritmo de inversión en infraestructura carretera bajo una visión de desarrollo regional sin límites. El seguimiento cercano y el impulso directo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona permiten llevar conectividad y bienestar a comunidades que hoy ven resultados concretos.

Artículo anterior
RESPALDO A LA MOVILIDAD DE LAS FAMILIAS EN CIUDAD VALLES
Artículo siguiente
Trump y sus locuras
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.