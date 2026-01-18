MEJORA CONECTIVIDAD CON OBRA VIAL EN CERRITOS

* La modernización del camino a San Pedro de los Hernández fortalece la movilidad regional y está próxima a concluirse.

La rehabilitación del Camino a San Pedro de los Hernández, en Cerritos, registra un avance del 75 por ciento en su segunda etapa, como parte del trabajo permanente para mejorar la conectividad en la región Media. La supervisión de la obra por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) confirma que el proyecto avanza conforme a lo programado y que en breve podrá ser puesto en operación, consolidando una vía más segura y funcional para quienes transitan diariamente por la zona.

Los trabajos contemplan banquetas, arroyo vehicular con concreto hidráulico, además de señalética y pintura vial, elementos que permitirán trayectos más ágiles, reducción de tiempos de traslado y mejores condiciones para el desarrollo económico local. La intervención responde a una planeación enfocada en atender rutas estratégicas que por años requerían atención integral.

Con obras de este tipo, el Gobierno Estatal mantiene el ritmo de inversión en infraestructura carretera bajo una visión de desarrollo regional sin límites. El seguimiento cercano y el impulso directo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona permiten llevar conectividad y bienestar a comunidades que hoy ven resultados concretos.