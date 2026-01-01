MEJORA CARRETERA FORTALECE LA CONECTIVIDAD EN LA HUASTECA POTOSINA

* Las acciones de bacheo y rehabilitación en Xilitla y Tamazunchale refuerzan la seguridad vial y el acceso entre comunidades estratégicas de la región.

El mantenimiento permanente de la red carretera Estatal continúa avanzando como parte de la estrategia impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para garantizar traslados más seguros y eficientes. En la Huasteca, la Junta Estatal de Caminos (JEC) ha desplegado maquinaria especializada para atender de manera prioritaria tramos que resultan fundamentales para la movilidad regional, consolidando una política de infraestructura sin límites.

Los trabajos se concentran en el municipio de Xilitla, donde se ejecuta bacheo superficial en el camino que conecta con Plan de Juárez y Tlaletla, a lo largo de 15.5 kilómetros, así como en Tamazunchale, en el tramo carretero hacia Tezapotla, del kilómetro 14+000 al 15+000. Estas acciones permiten rehabilitar la superficie de rodamiento y mejorar las condiciones de tránsito en rutas de uso cotidiano para habitantes, transportistas y visitantes.

De manera directa, las obras benefician a más de dos mil personas de 54 comunidades que dependen de estas vialidades para su actividad diaria. Con atención continua y resultados medibles, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de responder con soluciones oportunas y mantiene la inversión en infraestructura carretera como un eje de desarrollo social, proyectando un 2026 de consolidación y cercanía para las regiones que hoy avanzan conectadas y seguras.