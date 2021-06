Además de suponer que las encuestas son las que brindan el triunfo a un candidato y no la votación ciudadana, Octavio Pedroza Gaitán fue desmentido por el propio director de la casa encuestadora en que trató de basar su triunfo, pues Carlos Campos, director de la empresa “Massive Caller” reconoció en sus redes sociales que sus mediciones no fueron correctas y no reflejaron la realidad electoral que pretendían medir en San Luis Potosí.

