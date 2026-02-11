MÁS PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN EL CAMPO POTOSINO

• El sector agropecuario superó 6.5 millones de toneladas de alimentos y generó más de 20 mil empleos formales.

Impulsado por la visión de desarrollo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el campo potosino alcanzó en 2025 una cifra histórica al superar las 6.5 millones de toneladas de producción agrícola y pecuaria, consolidando el cambio que se vive y se siente en la dinámica productiva del Estado.

De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) ante el gabinete económico estatal, en 650 mil 551 hectáreas se obtuvieron más de 6.1 millones de toneladas de cultivos como maíz, frijol, hortalizas y caña de azúcar. A ello se suman 256 mil toneladas de carne de res, 127 mil toneladas de huevo, 172 mil litros de leche, además de producción de miel, cera y lana.

Estos resultados fortalecen al sector agropecuario como pilar de la economía potosina, generando 20 mil 780 empleos formales registrados ante el IMSS y beneficiando a cerca de un millón de personas vinculadas a esta actividad, reflejo de una política de impulso productivo que genera bienestar para las familias en las cuatro regiones del Estado.