MÁS ESCUELAS, PARQUES Y ESPACIOS PARA TODOS EN LA REGIÓN MEDIA

• El Gobierno de San Luis Potosí fortalece la educación y el tejido social en la región Media con nuevas escuelas, parques y espacios recreativos.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí que encabeza Ricardo Gallardo Cardona continúa fortaleciendo el tejido social e impulsa sin límites a la educación con acciones concretas que impactan positivamente en municipios de las cuatro regiones como Rioverde, donde se inauguró el parque lineal más grande de México un espacio que se suma a la red estatal de parques y que fomenta la convivencia, el deporte y el turismo local.

En el ámbito educativo, se realizó la rehabilitación total y la ampliación con cuatro nuevas aulas de la escuela Heroico Colegio Militar Ford 93 en Rioverde, lo que permitirá brindar una mejor experiencia de aprendizaje a cientos de niñas y niños de la región.

Además, en la comunidad de San Diego, en Santa Catarina, se entregó un nuevo espacio recreativo diseñado para el esparcimiento y la integración familiar.

Por otro lado, en Lagunillas se entregó la rehabilitación de la plaza principal, un espacio emblemático para el encuentro comunitario. Asimismo, se dio inicio a la construcción de la nueva Unidad Deportiva, obras que mejorarán la infraestructura urbana y ofrecerán espacios seguros para la práctica del deporte y la recreación de las familias, fortaleciendo el tejido social.