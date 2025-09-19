27.5 C
MÁS ESCUELAS, PARQUES Y ESPACIOS PARA TODOS EN LA REGIÓN MEDIA

By Redacción
86
spot_img
sábado, septiembre 20, 2025

• El Gobierno de San Luis Potosí fortalece la educación y el tejido social en la región Media con nuevas escuelas, parques y espacios recreativos.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí que encabeza Ricardo Gallardo Cardona continúa fortaleciendo el tejido social e impulsa sin límites a la educación con acciones concretas que impactan positivamente en municipios de las cuatro regiones como Rioverde, donde se inauguró el parque lineal más grande de México un espacio que se suma a la red estatal de parques y que fomenta la convivencia, el deporte y el turismo local.
En el ámbito educativo, se realizó la rehabilitación total y la ampliación con cuatro nuevas aulas de la escuela Heroico Colegio Militar Ford 93 en Rioverde, lo que permitirá brindar una mejor experiencia de aprendizaje a cientos de niñas y niños de la región.
Además, en la comunidad de San Diego, en Santa Catarina, se entregó un nuevo espacio recreativo diseñado para el esparcimiento y la integración familiar.
Por otro lado, en Lagunillas se entregó la rehabilitación de la plaza principal, un espacio emblemático para el encuentro comunitario. Asimismo, se dio inicio a la construcción de la nueva Unidad Deportiva, obras que mejorarán la infraestructura urbana y ofrecerán espacios seguros para la práctica del deporte y la recreación de las familias, fortaleciendo el tejido social.

