MÁS EMPLEOS POTOSINOS CON LLEGADA DE SL MEX

• Con una inversión de 750 millones de pesos, la nueva planta de origen coreano generará más de 500 empleos directos en Villa de Reyes.

Gracias a las gestiones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las condiciones de paz y tranquilidad laboral, la planta SL MEX SLP, S de RL de CV, empresa de origen coreano fue inaugurada este viernes 9 de enero, la cual con una inversión aproximada de 750 millones de pesos generará más de 500 empleos directos.

La empresa está ubicada en el Parque Industrial Logistik, en Villa de Reyes y consolida a San Luis Potosí como un polo estratégico para la industria automotriz de alto valor agregado, pues fortalece sin límites la cadena productiva del sector en la entidad.

Durante la ceremonia inaugural, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, en representación del Gobernador del Estado, destacó que este tipo de inversiones son resultado de una política económica responsable, orientada a resultados y sustentada en la certeza jurídica, la paz laboral y el acompañamiento permanente a las empresas que confían en San Luis Potosí.

La planta se especializa en la fabricación de sistemas de iluminación automotriz, espejos retrovisores, sistemas de chasis y procesos de inyección, y anunció una próxima ampliación de inversión, reflejo de la confianza en el entorno productivo y el talento humano del estado.