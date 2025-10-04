14.9 C
San Luis Potosí
ESTADO

MÁS DE SEIS MIL 800 FUNCIONARIOS MUNICIPALES BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN SIN LÍMITES

By Redacción
sábado, octubre 4, 2025

* Se incrementa la cifra de funcionarios capacitados en este 2025, lo que se refleja en mejores servicios a las y los potosinos de las cuatro regiones del Estado.

Durante 2025, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), capacitó gratuitamente a seis mil 830 servidores públicos de los 59 ayuntamientos, cumpliendo con el compromiso del Eje 4 –Alianzas para la gobernabilidad– del Plan Estatal de Desarrollo. Esta iniciativa fortalece el desempeño de las administraciones municipales en beneficio directo de la ciudadanía, cumpliendo con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Julio César Patiño Morales, titular de la dependencia, informó que los municipios participaron en programas como la Certificación de Servidores Públicos, el Sistema de Profesionalización para el Fortalecimiento Municipal y la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025, con el apoyo sin límites de más de 30 dependencias estatales, promoviendo así un Gobierno más profesional y eficiente.

