MÁS DE MIL PERSONAS RECIBEN ATENCIÓN EN SALUD MENTAL EN STAND DE TEMAZCALLI

* Ofrece actividades psicoeducativas y canalización a servicios especializados en salud mental.

Durante la primera semana de actividades de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, el Instituto Temazcalli ha otorgado mil 149 atenciones a niñas, niños, adolescentes y adultos potosinos que han visitado su stand.

Por iniciativa del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Instituto Temazcalli ofrece en este espacio actividades lúdicas y psicoeducativas que fomentan la salud mental y la prevención de adicciones acercando estos servicios de manera innovadora y accesible a toda la población.

El stand también ha funcionado como un punto de orientación y canalización hacia atención especializada en las instalaciones del Instituto, donde un equipo multidisciplinario brinda atención integral en áreas como psiquiatría, psicología, medicina general, nutrición, enfermería y trabajo social.