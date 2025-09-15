MÁS DE 550 MIL HOGARES POTOSINOS RECIBEN PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Con el apoyo sin límites del Gobierno Estatal estas acciones han reducido significativamente la carencia alimentaria, bajando del 18.7 por ciento en 2020 al 11.7 por ciento actualmente, según datos del INEGI.

Gracias al compromiso del Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, más de 550 mil potosinas y potosinos ya son beneficiarios del programa Seguridad Alimentaria, que garantiza sin límites el acceso a una alimentación digna y de calidad, con más de 20 kilos de productos de la canasta básica que llegan a los hogares potosinos cada 45 días.

Al respecto la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, dijo que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se redujo del 18.7 por ciento en 2020 al 11.7 por ciento actualmente, por lo que se sigue fortaleciendo el programa.

Dijo que, con la distribución constante de apoyos alimentarios en las cuatro regiones del Estado, miles de familias hoy tienen acceso a productos nutritivos, lo que también les permite ahorrar al destinar sus ingresos a otras necesidades importantes.