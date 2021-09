Más de 430 mil trabajadores reciben el Reporte Personalizado de Cotización IMSS

· Esta herramienta digital permite al trabajador conocer su situación afiliatoria, el patrón que los asegura, los días cotizados mensualmente y el último salario registrado.

Más de 430 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibieron, de febrero a julio de este año, su Reporte Personalizado de Cotización (RPCI), información digital que les permite conocer su situación afiliatoria, el patrón que los asegura, días cotizados mensualmente y el último salario registrado.

El RPCI funciona como un sistema de alertas que se entregan los días 12 del mes por medio de la App IMSS Digital. En el icono de RPCI se puede visualizar el reporte actualizado, sin necesidad de que la persona lo vuelva a solicitar.

El Reporte Personalizado de Cotización al IMSS empodera a 20 millones de trabajadores afiliados a la institución, quienes solo se registran una ocasión y posteriormente reciben la actualización en su teléfono inteligente de forma automática.

Este reporte puede ser utilizado por trabajadores activos, asegurados activos que no están asociados a una relación laboral (podrán saber si están vigentes en el Seguro de Salud para la Familia, continuación Voluntaria o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro).

Asimismo, trabajadores no activos que pueden conocer el momento en que algún patrón los registre en el IMSS, y en caso de no tenerlo, el RPCI indicará que no tiene días cotizados.

Al dar seguimiento a sus cotizaciones e historia laboral, los trabajadores asegurados por el Instituto tendrán acceso, al igual que su familia, a los servicios médicos; del monto del salario que tenga registrado, dependerá el importe de sus incapacidades; en caso de enfermedad o riesgo de trabajo, tendrán la protección del ingreso de su familia ante un suceso inesperado, y contarán con un mayor ahorro para el retiro.

Para ello y de forma adicional, en la página https://climss.imss.gob.mx/ de la plataforma educativa del Seguro Social, los interesados pueden tomar un curso sobre los beneficios de la Seguridad Social y el funcionamiento del RPCI.

Para recibir el Reporte Personalizado de Cotización IMSS, primero se debe descargar la aplicación IMSS Digital en el dispositivo móvil; ingresar a la App y seleccionar en el menú “RCPI”.

En este espacio se deben registrar los datos del trabajador y aceptar los “términos y condiciones”. Posterior al registro, el trabajador recibirá un correo electrónico de confirmación. De esta forma, el beneficiario podrá ingresar a su reporte y descargarlo.

Ante cualquier duda o denuncia por no coincidir la información con la realidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social pone a disposición el teléfono 800 623 2323, opción 5 y posteriormente 4, o entrando a la página www.imss.gob.mx/denuncia

