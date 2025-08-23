22.4 C
San Luis Potosí
MÁS DE 400 FUNCIONARIOS MUNICIPALES SE CAPACITAN PARA LA ELABORACIÓN DE SUS INFORMES

sábado, agosto 23, 2025

* Se fortalece la rendición de cuentas y la profesionalización en los municipios.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y profesionalización del servicio público, el Gobierno del Estado organizó el curso virtual “Informe de Gobierno Municipal”, con la participación de más de 400 funcionarios municipales. Esta capacitación les permitirá elaborar sus informes anuales de forma clara y estructurada, de cara a su entrega en la segunda quincena de septiembre.
El programa fue impulsado por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como parte de la profesionalización sin límites a funcionarios municipales y contó con la colaboración de la Secretaría Técnica de Gabinete, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).

