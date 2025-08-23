22.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
ESTADO

MÁS DE 30 MIL ESTUDIANTES DE COBACH INICIAN SEMESTRE

By Redacción
98
spot_img
sábado, agosto 23, 2025

* 71 planteles del Colegio de Bachilleres ubicados en 45 municipios iniciaron clase.

Con el compromiso de garantizar una educación media superior sin límites, el Gobierno del Estado realizó una “Jornada de Bienvenida” del semestre 2025-B en los 71 planteles del Colegio de Bachilleres (Cobach), ubicados en 45 municipios. La ceremonia oficial se realizó en el plantel 26 de la capital.
Al respecto el titular de SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, reafirmó el apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a los más de 30 mil alumnas y alumnos de todo el Estado, para que el Cobach San Luis Potosí siga siendo distinguido por Ceneval como la mejor institución pública del país en el examen de egreso DOMINA BACH.

Artículo anterior
MÁS DE MIL PERSONAS RECIBEN ATENCIÓN EN SALUD MENTAL EN STAND DE TEMAZCALLI
Artículo siguiente
DESCUBREN TÚNEL HISTÓRICO EN EL BARRIO FUNDACIONAL DE TLAXCALA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.