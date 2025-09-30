MÁS DE 3 MIL APOYOS LLEGAN A FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE VILLA DE POZOS

– La coordinación entre el DIF Municipal y Estatal garantiza alimentación nutritiva, atención a los primeros mil días de vida y asistencia escolar.

Con el firme compromiso de garantizar el bienestar de la población, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal y en coordinación con el DIF Estatal, ha entregado más de tres mil apoyos a grupos prioritarios y estudiantes del municipio.

La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, explicó que estos apoyos incluyen el programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios, dirigido a asegurar alimentos nutritivos y seguros a personas en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad.

Destacó la importancia del programa de atención prioritaria a los primeros mil días de vida, un esfuerzo del DIF Estatal enfocado en brindar asistencia y cuidados esenciales durante este periodo crucial para el desarrollo integral de los niños.

Villanueva Hernández resaltó el programa de Alimentación Escolar, diseñado para proporcionar alimentos nutritivos a niñas, niños y adolescentes, para fomentar buenos hábitos alimenticios y asegurar que estudiantes cuenten con la energía necesaria para su aprendizaje y crecimiento saludable.