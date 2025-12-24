17 C
MÁS DE 150 MIL POTOSINOS SE BENEFICIAN DE LAS CLÍNICAS ROSAS

By Redacción
41
martes, diciembre 23, 2025

* La red Estatal de atención médica gratuita consolida su cobertura en las cuatro regiones y amplía el alcance de servicios preventivos y especializados para miles de familias.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) reportó avances sólidos del programa Tarjeta Rosa, que ha permitido acercar servicios médicos gratuitos a mujeres, niñas, niños y hombres en todo el Estado. Al cierre de 2025, más de 150 mil personas forman parte de las y los beneficiarios, reflejo de una política social que ha puesto la salud como un derecho accesible y una prioridad en la agenda pública.
Actualmente operan 11 Clínicas Rosas en Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale, Villa de Reyes, la capital y Soledad de Graciano Sánchez y se evalúa la colocación de cuatro más. Este despliegue territorial responde a una instrucción clara del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ampliar la cobertura médica y garantizar atención cercana y sin límites.
Los servicios que se brindan abarcan desde atención a la desnutrición y anemia, padecimientos respiratorios y digestivos, hasta consultas oftalmológicas, dentales, estudios clínicos y revisiones generales de salud. Con esta infraestructura, el Gobierno del Estado consolida un modelo de atención preventiva e integral que impacta no solo en los municipios sede, sino también en comunidades aledañas, reforzando el bienestar y la calidad de vida de las y los potosinos.

