Diariamente pacientes hospitalizados y sus familias mantienen contacto por medio de la tecnología

El objetivo es propiciar apoyo, mensajes de ánimo y cariño que también contribuyen a una pronta recuperación

Durante la emergencia sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí ha realizado más de 10 mil videollamadas entre familiares y pacientes hospitalizados en áreas COVID-19.

La titular de la Oficina de Representación del IMSS en la entidad, doctora María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, manifestó que por medio de la tecnología y compromiso del personal institucional que labora en las unidades hospitalarias, ha sido posible mantener la comunicación entre pacientes internados en áreas de atención respiratoria y sus familias.

Para ser posible esta actividad, se cuenta con la intervención diariamente del personal Médico, de Trabajo Social, Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) y de Enfermería, así como del personal de soporte técnico del área de Informática quienes se encargan de enlazar el equipo de telecomunicaciones y mantenerlo en condiciones óptimas.

“Las videollamadas y las personas que participan en ellas, contribuyen a que las y los pacientes internados puedan conversar con sus seres queridos y así reciban apoyo, mensajes de ánimo y cariño; y esto representa tranquilidad e incluso mejoría en la recuperación de su salud”, indicó la titular.

Puntualizó que los Hospitales Generales de Zona No. 1, No. 2 y No. 50 de la capital potosina, así como el No. 6 en Ciudad Valles, cuentan con módulos de información para familiares en ambos turnos matutino y vespertino.

Finalmente, la Titular de la Oficina de Representación del IMSS en San Luis Potosí reconoció el compromiso y profesionalismo de las trabajadoras y trabajadores que diariamente participan en esta importante actividad para brindar información a familiares y que en caso de que la o el paciente se encuentre en condiciones de salud para llevar a cabo la videollamada, pueda recibir estos importantes mensajes de aliento.

