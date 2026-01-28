MÁS CERCANÍA Y MEJOR ATENCIÓN: SCT ABRE OFICINA EN LA ALAMEDA

• La nueva oficina de Atención Ciudadana permitirá a las y los potosinos recibir orientación, resolver dudas y presentar quejas de manera presencial en la zona de transferencia Alameda.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), puso en operación sus nuevas oficinas de Atención Ciudadana ubicadas en la zona de transferencia Alameda, con el objetivo de brindar un mejor servicio a las y los potosinos.

Este nuevo espacio permite a la ciudadanía resolver dudas sobre transporte y programas, recibir orientación directa y presentar quejas de manera presencial, fortaleciendo la cercanía entre el Gobierno Estatal y las familias tal como lo ha instruido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Con estas acciones, la SCT reafirma su compromiso de trabajar con cercanía, transparencia y vocación de servicio, confirmando que el cambio se vive y se siente.