11 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

MÁS CERCANÍA Y MEJOR ATENCIÓN: SCT ABRE OFICINA EN LA ALAMEDA

By Redacción
70
spot_img
martes, enero 27, 2026

• La nueva oficina de Atención Ciudadana permitirá a las y los potosinos recibir orientación, resolver dudas y presentar quejas de manera presencial en la zona de transferencia Alameda.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), puso en operación sus nuevas oficinas de Atención Ciudadana ubicadas en la zona de transferencia Alameda, con el objetivo de brindar un mejor servicio a las y los potosinos.
Este nuevo espacio permite a la ciudadanía resolver dudas sobre transporte y programas, recibir orientación directa y presentar quejas de manera presencial, fortaleciendo la cercanía entre el Gobierno Estatal y las familias tal como lo ha instruido el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Con estas acciones, la SCT reafirma su compromiso de trabajar con cercanía, transparencia y vocación de servicio, confirmando que el cambio se vive y se siente.

Artículo anterior
DE POBREZA Y MISERIA INTELECTUAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.