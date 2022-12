Marko Cortés solo vino a San Luis Potosí a exhibir su doble moral: PVEM

Sus críticas son un reflejo de lo peor que tiene Acción Nacional, afirmó Araceli Martínez

La secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Araceli Martínez Acosta, hizo un enérgico llamado al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para que no intente enturbiar el clima político de conciliación en San Luis Potosí, luego de sus declaraciones sin sentido y con el único objetivo de golpetear políticamente.

“Escuchamos las declaraciones un personaje de lo más cuestionable del PAN, Marko Cortés, quien tiene mucha cola que le pisen porque solapó que en la elección pasada el ‘narcogobernador’ Cabeza de Vaca financiara la campaña de Octavio Pedroza según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de eso es lo que debería hablar y no de supuestos y acusaciones sin pruebas”, afirmó la dirigente del PVEM.

Agregó Martínez Acosta que la doble moral del dirigente nacional del PAN no le permite hacer una autocrítica de porqué su partido está sumido en el fracaso en San Luis Potosí, con perfiles cuestionables y sin estructura dado su alejamiento de la gente y su acercamiento al poder económico.

En seguida, calificó como lamentable que la dirigencia nacional del PAN trate de hacer ruido, cuando en lo local todos los partidos han entendido la nueva dinámica de gobernanza tras la transición en el poder, “lo que solamente demuestra el desconocimiento de la política local por parte de quien es un aliado de corruptos y ladrones”.

