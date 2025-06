MARILYN MANSON CONFIRMA SU PRESENTACIÓN EN LA FENAPO 2025

* El ícono del metal industrial se presentará el 10 de agosto como parte la cartelera sin precedentes de la Feria Nacional Potosina.

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 vuelve a romper todos los esquemas al anunciar la participación de Marilyn Manson, una de las figuras más impactantes del rock mundial. El cantante se presentará el 10 de agosto en el Teatro del Pueblo, en lo que promete ser una noche inolvidable repleta de intensidad, rebeldía y potencia sonora.

Con éxitos como The Beautiful People, Sweet Dreams (Are Made of This) y The Dope Show, Manson traerá a San Luis Potosí una puesta en escena provocadora y electrizante, consolidando a la Fenapo como el epicentro cultural y musical más importante del país. Esta apuesta internacional forma parte de una visión que no conoce fronteras ni restricciones.

Gracias al impulso decidido del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Fenapo 2025 continúa haciendo historia con una cartelera incluyente y gratuita, pensada para todas y todos los potosinos. La llegada de artistas de talla global como Tiësto, Belinda, Grupo Frontera y Los Tigres del Norte refleja el compromiso de un Gobierno que trabaja sin límites para posicionar a San Luis Potosí en lo más alto.