La concejal presidenta de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, presentó formalmente su renuncia ante el Congreso del Estado, argumentando motivos personales que le impiden continuar en el cargo.

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas solicitó licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, a fin de convertirse en las próximas horas como concejal presidenta del nuevo municipio deVilla de Pozos, tras la inminente renuncia de María Teresa de Jesús Rivera.

En un oficio dirigido a la LXIV Legislatura, Rivera Acevedo informó que deja la encomienda para la que fue nombrada para el periodo 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027, según el Decreto Legislativo 1083 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de agosto de 2024.

La renuncia de Rivera Acevedo fue confirmada por el secretario general del Ayuntamiento de Villa de Pozos, René Oyarvide Ibarra, quien explicó que la decisión obedece a motivos personales, luego de encabezar durante más de un año los trabajos administrativos y de organización institucional de la nueva demarcación.