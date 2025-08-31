MARCA REGISTRADA PRENDE EL FORO EN FENAPO 2025

* Víctor Valverde y sus corridos tumbados abrieron una noche de música sin límites

En la Feria Nacional Potosina (Fenapo) se vivió una velada de música sin límites con la presentación estelar de Marca Registrada en El Foro, donde miles de asistentes cantaron y bailaron al ritmo de sus corridos y temas que hoy son tendencia en todo el país.

El talento emergente se hizo presente con Víctor Valverde, quien abrió el concierto con su éxito “El Mayor de los Ranas” y un amplio repertorio de corridos tumbados. Gracias a la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Fenapo se ha consolidado como un escaparate incluyente que logra reunir artistas para todos los gustos, ofreciendo tanto talento emergente como espectáculos de talla internacional con acceso gratuito.

Más tarde, la agrupación Marca Registrada desató la euforia de un público que no dejó de corear cada una de sus canciones. Con un repertorio cargado de éxitos, la banda refrendó por qué es considerada una de las más influyentes en la escena musical actual, al mezclar su estilo único con la energía de miles de seguidores que se entregaron a sus ídolos.

La presentación reafirmó que la Fenapo 2025 es el escenario más importante del país al reunir talentos consolidados y emergentes bajo un mismo techo. En un ambiente familiar, la agrupación interpretó temas como “Mi Morenita”, “El Doctor”, “Eres mi Crush” y “Princesa”, además de rendir homenaje a Ariel Camacho con “Platiquemos”, que puso un broche emotivo a la noche.