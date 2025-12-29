MANTENIMIENTO VIAL REFUERZA LA MOVILIDAD EN ZONAS CLAVE DEL ESTADO

* Acciones permanentes de conservación en rutas estratégicas garantizan traslados más seguros y una mejor conexión para la zona metropolitana.

San Luis Potosí mantiene un esquema continuo de conservación en vialidades estratégicas a través de la Junta Estatal de Caminos (JEC), con trabajos permanentes en el Circuito Potosí Norte, la Vía Alterna y el camino al Aeropuerto. Estas acciones responden a la prioridad que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha dado a la infraestructura como eje de desarrollo y seguridad vial, impulsando obras funcionales y de mantenimiento constante.

En el Circuito Potosí Norte, de la carretera a Matehuala a la carretera a Zacatecas, se realizaron labores de bacheo y limpieza en carriles centrales y laterales, así como el retiro de basura, escombro y tierra. Esta vía es fundamental por su función como acceso principal y punto de conexión metropolitana, por lo que mantenerla en óptimas condiciones resulta clave para una circulación eficiente y sin contratiempos.

De manera complementaria, en la Vía Alterna se ejecutaron trabajos periódicos de desmonte, chapoleo y limpieza en los primeros cinco kilómetros, fortaleciendo su operación como ruta directa hacia la Zona Industrial y contribuyendo al desahogo del tránsito en la carretera 57. En el camino al Aeropuerto Internacional se reforzó la limpieza y la señalización, mejorando la seguridad y la imagen de esta puerta aérea al turismo y al comercio. Con estas acciones, el Estado conserva y fortalece sin límites su red carretera.