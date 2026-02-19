MAGISTERIO RECONOCE A RICARDO GALLARDO POR SEGURO PARA ESTUDIANTES

• Docentes de nivel básico, medio y medio superior reconocen que el seguro representa ahorro, prevención y tranquilidad para las familias potosinas.

Tras la entrega de pólizas del programa Apoyo Seguro al Estudiante (ASE) que garantizan atención médica ante accidentes, docentes de nivel básico y medio superior destacaron que este programa impulsado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, nunca se había visto en la historia del Estado, y representa un esquema que protege la integridad física de las y los estudiantes y genera tranquilidad a las familias y a las comunidades educativas.

Jesús Martínez García, director de la Preparatoria Rafael Nieto Compeán, dijo que el programa representa un beneficio para todas y todos y un respaldo a la tranquilidad de madres y padres al generar confianza en las escuelas como espacios seguros y complementarse con otros apoyos educativos, lo que responde a necesidades de las familias y las instituciones educativas, y es ejemplo a nivel nacional.

Por su parte, Sergio Eduardo Amaya Treviño, docente de la Primaria Ponciano Arriaga, calificó el seguro contra accidentes como una medida que constituye un ahorro y una seguridad para las y los padres de familia y recordó que en casos anteriores este seguro facilitó la atención a estudiantes, reduciendo la carga económica de las familias.

Finalmente, Jesús Israel Márquez Izquierdo, de la Secundaria Prof. y Lic. Guillermo J. Álvarez Briseño, agradeció la entrega de las pólizas y subrayó la importancia de estar prevenidos ante cualquier eventualidad, sobre todo para las familias pues se elimina la presión económica y para las y los alumnos al proteger su salud.