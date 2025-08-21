LOTES ENTREGADOS POR RICARDO GALLARDO DAN MEJOR FUTURO A LAS FAMILIAS

• Mujeres y hombres beneficiarios agradecen al Gobernador por ayudarles a construir un patrimonio propio y para las futuras generaciones.
Luego de la entrega terrenos gratuitos del Programa Tu Casa, Tu Apoyo, de la meta de 30 mil para las cuatro regiones del estado, personas adultas mayores y jóvenes reconocieron el trabajo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por ayudarles a construir un futuro mejor con un patrimonio propio que disfrutarán sus hijas, hijos y nietos, por lo que le agradecieron y confiaron en que continúe apoyando a la gente que más lo necesita.
Cervando Ruiz, de más de 60 años, expresó que esta acción le da tranquilidad tras años de vivir sin un patrimonio y platicó que antes tenía que pedir apoyo a sus familiares para contar con un espacio para vivir, moviéndose de un lado a otro, pero ahora gracias al Mandatario, esa situación terminó, y ahora podrá construir su hogar en Ciudad Satélite.
Por su parte, Raquel Navarro González, de 69 años y jubilada no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia de que tendría un terreno propio, “lloré de gusto cuando me hablaron, nunca me imaginé una bendición tan grande, quiero mucho al Gobernador Ricardo Gallardo y agradezco todo lo que ha hecho por las personas de la tercera edad, porque San Luis ha crecido mucho con él.”, compartió con gran emoción.
Finalmente, Marco Mauricio Castillo, de 31 años quien se dedica a trabajar como mesero en el restaurantero, relató que tras realizar el trámite fue seleccionado para recibir un lote y cuando recibió la llamada pensó que se trataba de una broma, pero ahora destacó la labor y visión del porque le da la oportunidad de un patrimonio para su familia, por lo que agradeció con mucho entusiasmo.