Los buenos policías tendrán las puertas abiertas en el nuevo gobierno: Ricardo Gallardo

LA META PARA EL PRIMER AÑO ES LLEGAR A 3 MIL ELEMENTOS EN LAS CALLES CUIDANDO A LAS FAMILIAS POTOSINAS

El Gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, garantizó que su gobierno cuidará a sus policías y reconocerá la labor de los buenos elementos, quienes tendrán las puertas abiertas para trabajar de la mano y convertirse en perfiles fundamentales para cuidar a las familias de San Luis Potosí.

Gallardo Cardona, desde su página de Facebook, platicó sobre el diagnóstico que está realizando el equipo de recepción en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y reconoció a los buenos elementos de la corporación estatal.

“Entendemos y sabemos que hay policías muy responsables, que se andan partiendo la madre en las calles cuidándonos, y todos aquellos policías que lo han hecho, sin lugar a dudas, encontrarán en el nuevo gobierno las puertas abiertas”.

En el mismo sentido, agregó que los que se quieran sumar a este nuevo gobierno y a esta nueva manera de gobernar, también tendrán las puertas abiertas, “los que no quieran, ni modo, no podemos estar con gente que no quiera cuidar a los potosinos”.

Gallardo Cardona hizo un llamado a que los policías entiendan que tienen la obligación de cuidar al potosino, y de suyo, reconoció la responsabilidad del gobierno de cuidarlos a ellos, “y de eso se trata esta nueva Guardia Civil que vamos a construir, una Guardia Civil que va a tener en la calle, en su primer año, la gran meta de 3 mil elementos, eso es lo que vamos a construir”.

El Gobernador electo incluso reconoció que ni así es suficiente para garantizar la paz y la tranquilidad en San Luis Potosí, “pero tenemos que empezar por algo y en este primer año así lo vamos a hacer, vamos a revertir la situación en la que nos encontramos, si tenemos 3 mil administrativos, tenemos que tener 3 mil operativos”.

Agregó que entre la información con la que se ha encontrado el equipo de transición, está el dato de que existen 700 policías que cuidan a funcionarios y edificios públicos, y no cuidan a la ciudadanía: “esta es la situación en la que se encuentra San Luis Potosí, pero no se preocupen, eso va a cambiar”, garantizó.

