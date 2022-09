Logra IMSS San Luis Potosí exitosa procuración multiorgánica y primera de páncreas a nivel nacional

Más de 80 personas serán las beneficiadas con este gran acto de humanidad.

Desde hace 10 años no se realizaba una donación de páncreas en el IMSS a nivel nacional y es la primera vez que se procura el órgano en el HGZ No. 50

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, logró la procuración del páncreas, corazón, hígado, riñones, córneas, así como de piel y tejido musculoesquelético que mejorará la calidad de vida de hasta 80 personas.

Gracias al altruismo de la familia de un hombre de 31 años con diagnóstico de muerte cerebral, decidieron dar una nueva oportunidad de vida a otras personas.

En vida, había manifestado a su familia su deseo de donar órganos a otras personas que lo necesitaran, en agradecimiento fue despedido con una valla humana, la cual fue formada por familiares del paciente y personal de distintas áreas del HGZ No. 50, que ofrecieron aplausos para agradecer el noble acto de humanidad que se estaba por realizar.

Como parte del procedimiento, especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, realizaron la procuración del corazón, asimismo, médicos de la UMAE Hospital de Especialidades No. 25, de Monterrey, efectuaron la procuración de hígado y riñones.

Un equipo de médicos especialistas del Centro Médico Naval realizó la procuración del páncreas para ser trasplantado en un paciente que se encuentra en espera de este órgano; y finalmente el Banco de Tejidos del Estado de México obtiene piel y tejido musculoesquelético, que posterior a su procesamiento, beneficiara a más de 80 personas.

Por otra parte, especialistas de la Unidad de Trasplantes del HGZ No. 50 realizaron la procuración de córneas, mismas que se quedaron en el hospital del IMSS, para posterior a su estudio, ser trasplantadas a derechohabientes que se encuentran en espera.

La directora del HGZ No. 50, doctora Aurora Donají Peña Ramírez, indicó que la procuración de páncreas puede considerarse como un evento histórico para el IMSS San Luis Potosí, debido a que desde hace 10 años no se realizaba una procuración de páncreas en el Instituto a nivel nacional y es también, la primera vez que se procura en el HGZ No. 50.

Reconoció la noble acción de la familia del donante e hizo un llamado a la población a impulsar la cultura de la donación. Destacó la colaboración interinstitucional con el Hospital General de Soledad de los Servicios de Salud en el Estado, donde se llevó a cabo el sensible acercamiento con la familia del donador.

Finalmente, la directora subrayó la labor del coordinador hospitalario de donación, Dr. Claudio Alberto García Perales, médico especialista quien realizó la petición a la familia para la donación, coordinó a los equipos de trasplante procedentes de diferentes entidades federativas y realizó el proceso legal ante las autoridades correspondientes.

Cabe señalar que el procedimiento quirúrgico se realizó bajo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19, en el personal involucrado en este proceso.

Señaló que, para donar órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob. mx/cenatra/, o visitar la página del IMSS en la liga: www.imss.gob.mx/salud- en-linea/donacion-organos, donde se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria.

