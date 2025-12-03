LLEGA NUEVA INVERSIÓN AL ESTADO CON «50 DOCTORS»

• El proyecto privado incluirá 200 consultorios y un hospital de especialidades en la zona poniente, impulsará oportunidades laborales para profesionistas y especialistas potosinos.

El proyecto “50 Doctors”, un nuevo complejo hospitalario que se construirá en la zona poniente, en Horizontes, con una inversión privada por 650 millones de pesos cuenta con el acompañamiento y las facilidades del Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona para su consolidación. El desarrollo contempla 200 consultorios y un hospital de especialidades con tecnología de última generación, lo que ampliará la oferta médica y fortalecerá la atención para miles de familias potosinas.

La torre hospitalaria contará con quirófanos inteligentes, servicio de urgencias 24/7, terapia intensiva, imagenología avanzada y laboratorio clínico, consolidándose como una de las inversiones privadas en salud más relevantes de los últimos años.

Durante el evento el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, dijo que este proyecto impulsará oportunidades laborales para profesionistas potosinos y especialistas y fortalecerá la proveeduría local, generando un impacto positivo en la economía regional.

Estuvieron presentes además la secretaria de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz; el secretario del Trabajo, Crisógono Sánchez Lara; el presidente del Clúster Médico, Manuel Alejandro Galván Arroyo; así como los socios y codirectores del proyecto.